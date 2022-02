Peschetola regala il primo Derby di Milano settimanale all’Inter: Primavera, Milan KO 1-2!

Peschetola decide il Derby di Milano Primavera. La 16ª giornata del Campionato Primavera 1 si tinge di nerazzurro grazie al gol-vittoria del numero 7 di Chivu, che indovina il cambio giusto. L’1-2 di Milan-Inter migliora ulteriormente la classifica nerazzurra

SECONDO TEMPO – Dopo l’1-1 del primo tempo (vedi articolo), le squadre tornano in campo senza modifiche. Al 55′ il tentativo di testa di Samo Matjaz si infrange sulla traversa. Lo stesso avviene al 78′ con il pari ruolo Marco Bosisio, a cui la traversa nega il pareggio. In mezzo William Rovida è costretto agli straordinari sugli attacchi del Milan ma soprattutto arriva il nuovo vantaggio nerazzurro. La partita, infatti, cambia dopo la metà della seconda frazione. Al 73′ è il neo entrato Lorenzo Peschetola deve solo poggiare in rete l’assist dalla destra di Oliver Jurgens, lanciato in profondità dal solito Cesare Casadei. Nel finale l’Inter resiste all’assedio rossonero: Milan-Inter termina 1-2! L’Inter Under-19 di Cristian Chivu sale a quota 28 punti, che valgono il secondo posto in classifica insieme al Cagliari ma dietro l’irraggiungibile Roma capolista. Il primo Derby di Milano della settimana si tinge di nerazzurro.

1 Milan – Inter 2

MARCATORI: Casadei (I) al 25′, Nasti (M) al 32′ e Peschetola (I) al 73′.

MILAN (4-3-3) 99 Pseftis; 2 Coubis, 23 Stanga (C), 13 Bosisio, 71 Bozzolan; 7 Di Gesù, 24 Gala (30 Alesi dal 62′), 8 Robotti; 45 Roback (18 Omoregbe dal 62′), 9 Nasti, 88 Traoré (10 Capone dal 62′).

A disposizione: 1 Desplanches, 69 Nava; 6 Nsiala, 11 El Hilali, 17 Foglio, 19 Bjorklund, 27 Rossi, 41 Piantedosi, 43 Eletu.

Allenatore: Federico Giunti

INTER (4-3-1-2): 1 Rovida; 19 Silvestro, 13 Matjaz, 15 Fontanarosa, 6 Franco Carboni; 24 Andersen (7 Peschetola dal 52′), 8 Sangalli (C), 14 Fabbian; 8 Casadei; 9 Jurgens (22 Abiuso dall’84’), 10 Iliev (38 Valentin Carboni dal 70′).

A disposizione: 12 Basti, 21 Botis; 25 Grygar, 27 Dervishi, 29 Pelamatti, 30 Owusu, 31 Curatolo, 37 Peretti, 39 Kamate.

Allenatore: Cristian Chivu

ARBITRO: Matteo Gualtieri della sezione di Asti.

NOTE – Ammoniti: Fabbian (I) al 9′, Silvestro (I) al 19′, Robotti (M) al 74′ e Coubis (M) al 75′; Recupero: 1′ (PT) e 6′ (ST).