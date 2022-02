Inter-Milan, tutti in gruppo tranne due. Inzaghi spera nell’Argentina – Sky

Inter-Milan è la sfida in programma sabato alle ore 18.00, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. Secondo quanto rivelato da Matteo Barzaghi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, Inzaghi confida nel buon senso dell’Argentina

SPERANZA – Inter-Milan si avvicina e Simone Inzaghi spera che i sudamericani risparmino qualche energia: «Credo che Inzaghi speri che ci possa essere qualche riflessione da parte dell’Argentina anche solo per far riposare parzialmente Lautaro Martinez perché al momento ad Appiano a lavorare ci sono Dzeko, punto fermo dell’attacco e Caicedo, buona arma a partita in corso. A oggi, se Lautaro e Sanchez tornassero in buone condizioni, penso che l’argentino e Dzeko siano i prescelti per scendere in campo dall’inizio con Sanchez pronto a entrare. Tutto dipende da come tornano dalle Nazionali».

POCHI ALLENAMENTI – L’Inter ritroverà i sudamericani a poche ore dalla sfida: «Il ritorno è previsto per giovedì, per dire che poi quando rientreranno avranno due allenamenti, poi sabato ci sarà subito il derby. Penso che Lautaro sia favorito perché ha una tenuta fisica più solida rispetto a Sanchez con tante partite ravvicinate. Caicedo può essere a disposizione, ha lavorato in gruppo anche oggi. Oggi tutti in gruppo tranne Correa e Gosens. Caicedo lo vedremo sicuramente perché l’Inter dovrà affrontare molte partite».