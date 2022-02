Inter-Milan, Kessié OK. Dubbio e attesa per Ibrahimovic e Tomori – Sky

Inter-Milan è la sfida in programma sabato alle ore 18 come big match della ventiquattresima giornata di Serie A. Da Sky Sport 24 Peppe Di Stefano annuncia il ritorno di Kessié, ma proseguono i problemi per Ibrahimovic e Tomori.



INTER-MILAN, -4 – Prosegue il lavoro della squadra di Stefano Pioli in vista del derby. Peppe Di Stefano aggiorna sulla seduta odierna dei rossoneri: «Allenamento in corso per Franck Kessié, quindi tornato definitivamente. Tampone d’ordinanza e poi subito in campo. Lavoro ordinario per tuti tranne Fikayo Tomori, che ha svolto lavoro differenziato sul campo ma sarà complicato vederlo in campo perché non si può rischiare nulla. Zlatan Ibrahimovic ha un po’ di fastidio al tendine di Achille, giorni importanti saranno giovedì e venerdì. Qualora stesse bene lo vedremo dal 1′, al contrario Pioli sceglierebbe Olivier Giroud».