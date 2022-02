Inter-Milan, lavoro mattutino per i rossoneri: tra campo e palestra

Inter-Milan è la sfida in programma sabato alle ore 18.00 (QUI le ultime sui nerazzurri), valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. I rossoneri di Pioli, che hanno ritrovato Kessié (vedi articolo), hanno svolto oggi una seduta mattutina

PALESTRA – Inter-Milan si avvicina e i rossoneri di Stefano Pioli proseguono con il lavoro a Milanello. Seduta mattutina oggi per Zlatan Ibrahimovic e compagni con inizio, come di consueto, in palestra dove il gruppo ha svolto l’attivazione muscolare e alcuni lavori sulla forza, eseguiti con l’ausilio degli attrezzi.

CAMPO – Successivamente la squadra si è spostata sul campo dove ha dato inizio a un lavoro con una serie di sfide due contro due. A seguire alcune esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni e un lavoro tecnico-tattico prima della partitella finale su campo ridotto.