Inter Primavera seconda, Iliev decide al 93′! Il Sassuolo crolla in dieci

Inter-Sassuolo Primavera finisce 2-1, con Iliev che decide al 93′. Dopo il primo tempo (vedi articolo), i neroverdi restano in dieci per l’ultima mezz’ora (complice un’altra iniziativa del migliore in campo Peschetola) e cadono al terzo minuto di recupero. Nerazzurri che salgono così al secondo posto.



INTER-SASSUOLO PRIMAVERA, SECONDO TEMPO – Il primo pericolo della ripresa lo porta il Sassuolo, bravo Michele Forchignone ad andare via sulla destra e sul suo cross basso non c’è nessuno. I crampi fermano Jan Zuberek e Cristian Chivu ne approfitta per un doppio cambio: dentro Fabio Abiuso ma pure Francesco Nunziatini, per Mateus Cecchini Muller. L’Inter resta con l’uomo in più al 62′: Lorenzo Peschetola va via sul centro-destra a Christian Macchioni che lo stende appena fuori dall’area. Rosso dunque inevitabile, per fallo con chiara occasione da gol. Sulla punizione, battuta al 64′, calcia poi proprio Peschetola e il suo mancino va a un passo dal palo alla sinistra del portiere. La palla buona per il vantaggio capita a Nunziatini al 75′, ma il suo sinistro dal limite è sbilenco e alto. Per gli ultimi dieci minuti dentro anche Nikola Iliev per Franco Carboni, Inter quindi a trazione anteriore: al 90′ gran palla di Nunziatini, Abiuso liscia il pallone e tocca di mano. Poi però sull’ultimo assalto (93′) punizione a centro area, la difesa del Sassuolo non libera di testa e Iliev controlla per il destro rasoterra vincente: Inter che sale a 46 ed è seconda da sola, a +1 sul Cagliari.

INTER-SASSUOLO PRIMAVERA 2-1 – IL TABELLINO

Inter (4-3-1-2): Rovida; Dervishi, Hoti, Cortinovis, F. Carboni (81′ Iliev); Fabbian (68′ Andersen), Cecchini Muller (59′ Nunziatini), Grygar; Peschetola; Zuberek (59′ Abiuso), Jurgens.

In panchina: Basti, Botis, Matjaz, Mirarchi, Pelamatti, Owusu, Peretti.

Allenatore: Cristian Chivu

Sassuolo (4-3-3): Vitale; Pazo, Flamingo, Miranda, Macchioni; Aucelli, Zenelaj (85′ Arcopinto), Touré (85′ Casolari); D’Andrea (64′ Pieragnolo), Samele (73′ Diawara), Forchignone (73′ Cehu).

In panchina: Zacchi, Mata, Zalli, Ahmed, Ngingi, Cavallini.

Allenatore: Emiliano Bigica

Arbitro: Andrea Calzavara della sezione di Varese (Taverna – Piatti)

Gol: 22′ Peschetola, 38′ Flamingo (S), 93′ Iliev

Espulso: Macchioni (S) al 62′ per fallo con chiara occasione da gol

Ammoniti: Fabbian, Hoti, Nunziatini (I), D’Andrea, Zenelaj (S)

Recupero: 2′ PT, 6′ ST