Bergonzi: «Rigore Inter ripetuto? Irrati salvato dal VAR su un cavillo!»

Bergonzi condanna Irrati per l’arbitraggio di Juventus-Inter. L’ex arbitro, intervenuto in collegamento con Radio Sportiva, ha segnalato più di un errore del direttore di gara della sezione di Pistoia. Soprattutto sul rigore ripetuto.

INSUFFICIENTE – A Mauro Bergonzi non è piaciuto il suo ex collega Massimiliano Irrati in Juventus-Inter: «Da sempre è una delle partite più difficili del nostro campionato, piena di tensioni e che porta polemiche. Quella di ieri ne è stata la prova, al di là degli episodi però secondo me non è stato sufficiente. Non ha dimostrato, dall’inizio, coerenza nella direzione di gara. Per certi versi l’ho trovato anche un po’ stanco dal punto di vista atletico e fisico, al di là dei rigori e di altro».

GIUSTO FISCHIARE – Bergonzi è d’accordo con la scelta di Irrati di dare al VAR il fallo su Denzel Dumfries: «Il rigore a favore dell’Inter, per un semi-pestone, è codificato adesso. Lo stamp on foot, che è la codifica che ha dato l’UEFA dei pestoni, viene sempre sanzionato. Fateci caso: sempre dal VAR, mai dal direttore di gara sul terreno di gioco perché non si vede. In campo l’occhio umano non vede un piede che va sull’altro piede, ma l’UEFA lo ha codificato come fallo e ammonizione. Va bene ma non è più calcio, lo dico con serenità, però è giusto il rigore».

LA RICHIESTA – Bergonzi ha qualche dubbio sull’intervento di Alessandro Bastoni su Denis Zakaria al 54′ (vedi moviola): «Nel momento in cui l’arbitro fischia e sanziona il contatto le immagini parrebbero dire che il giocatore della Juventus forse ha il piede all’interno dell’area. Non ci sono certezze assolute e ufficiali, però parrebbe di sì. Lì l’intervento del VAR era chiarificatore, ma non avendo certezze non ha portato al calcio di rigore. Comunque ribadisco: Irrati ha fischiato un contatto. Ieri, in una gara del genere, sono stati sanzionati troppi contatti di gioco».

ERRORE NEL CAOS – Per Bergonzi in Juventus-Inter doveva essere convalidato l’autogol di Danilo da Silva dopo il primo rigore: «Secondo me Irrati è andato in confusione. Ha annullato un qualcosa dove non c’era nulla da annullare, il VAR lo salva per un cavillo regolamentare. Ha trovato il modo di far ribattere il calcio di rigore, ma non era assolutamente da annullare il gol. Era buono, non c’era nessun problema. Non ho la certezza, ma credo che fischi quando la palla era già in rete sulla ribattuta del rigore: a quel punto poteva anche non farlo ribattere, nel momento in cui capisce che non c’è nessun fallo dell’interista si poteva confermare la decisione di dare il gol. Sono situazioni molto confusionarie, in un arbitraggio del genere ci vuole linearità».