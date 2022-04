Peschetola a Inter-News: «La Primavera ha dato tutto, contenti! Fatta in due giorni»

Peschetola è stato il migliore in campo in Inter-Sassuolo del Campionato Primavera 1, che la squadra di Chivu ha vinto 2-1 al 93′ (vedi articolo). Parlando al termine della partita, a domanda di Inter-News.it, ha commentato il momento dei nerazzurri.

BEL SUCCESSO! – L’Inter sale al secondo posto nel Campionato Primavera 1, sfruttando il KO del Cagliari sabato con l’Atalanta. Il 2-1 sul Sassuolo porta la firma al 93′ di Nikola Iliev, ma il primo gol è di Lorenzo Peschetola. Quest’ultimo, migliore in campo, parla a Inter-News.it: «Tanta soddisfazione. Volevamo questa vittoria a tutti i costi, l’abbiamo ottenuta. Era difficile, perché c’era chi tornata dalle nazionali e chi era salito in prima squadra: non ci siamo mai allenati in queste due settimane, ma in due giorni siamo stati molto bravi a prepararla. Ci abbiamo messo cuore, anima e testa, abbiamo dato tutto e il risultato è arrivato: siamo molto contenti e dobbiamo continuare su questa strada».

CRESCITA PERSONALE E DI GRUPPO – Agli altri colleghi presenti Peschetola aggiunge sul lavoro con l’Inter Primavera: «Posso ancora migliorare tanto con il piede debole, però la mia crescita è dovuta alla squadra. Maggiore lavoro fa il gruppo maggiormente miglioro anche io. Sono felice per il percorso come sta continuando, spero di continuare su questa strada. Ma soprattutto spero che noi tutti continuiamo in questo percorso e ottenere risultati per raggiungere il nostro obiettivo, che è provare a vincere sempre e ottenere lo scudetto».