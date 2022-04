Infantino: «Ha vinto l’Inter, sono contento! Sconfitta Juventus va tutto bene»

Infantino, presidente della FIFA, ha partecipato a un convegno a Firenze dedicato ad Artemio Franchi, nel centenario della nascita dell’ex presidente della Fiorentina. Ai giornalisti presenti ha fatto una battuta in relazione a Juventus-Inter.



FELICITÀ SUL DERBY D’ITALIA – Gianni Infantino, presidente della FIFA, non ha mai nascosto il suo tifo per l’Inter. E lo ribadisce anche oggi dopo il big match di Torino: «Sono a Firenze, volevo dirlo prima e mi sono dimenticato ma ha vinto la Fiorentina e ha perso la Juventus dunque va tutto bene. Poi ha vinto l’Inter e sono contento anche io, però è la giornata ideale per essere a Firenze. Un campionato molto avvincente quest’anno, effettivamente questa non qualificazione dell’Italia ai Mondiali però fa vedere che qualcosa non va. Bisogna lavorare per il futuro e avviare una riflessione sui vivai e sul numero di giocatori che escono dal vivaio che devono integrare le squadre. Ma non solo in Italia: in tutto il mondo».