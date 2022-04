Moviola Juventus-Inter: rigore (netto!) ripetuto, ecco perché. Cinema nel finale

Juventus-Inter ha avuto Massimiliano Irrati come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentunesima giornata di Serie A 2021-2022 e finito 0-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Pistoia, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA JUVENTUS-INTER, PRIMO TEMPO – Massimiliano Irrati voto 5.5. Deve ringraziare il VAR, perché altrimenti si sarebbe parlato dell’ennesimo scandalo a Torino. Dopo appena ottanta secondi ammonito Lautaro Martinez per un intervento su Manuel Locatelli. L’imprudenza sulla testa c’è, l’argentino era diffidato. Non sembra fallo di Giorgio Chiellini su Samir Handanovic, che crolla a terra prima della traversa. Ammonito Adrien Rabiot al 15′ (pestone su Nicolò Barella), poi fa fallo (ignorato) su Lautaro Martinez poco dopo: netto ma non da secondo giallo. Protesta la Juventus su un contrasto fra Chiellini e Lautaro Martinez, entrano duro entrambi. Locatelli prende il giallo colpendo Danilo D’Ambrosio sullo stomaco, inevitabile. Al 43′ l’episodio chiave: Denzel Dumfries riceve un pestone da Alvaro Morata, rigore netto per l’Inter che Irrati ignora pure stizzito. Il VAR lo richiama e fa giustizia: fallo evidente. Hakan Calhanoglu si fa parare il tiro, sulla mischia la Juventus fa autogol ma l’arbitro la grazia dando punizione a favore in maniera misteriosa. Non si capisce cosa abbia visto, la certezza è una: Matthijs de Ligt è entrato prima in area e va sulla respinta, non poteva. Per questo si ribatte ed è gol. Ben dieci i minuti di recupero.

MOVIOLA JUVENTUS-INTER, SECONDO TEMPO – Rischia tantissimo al 55′ Alessandro Bastoni toccando Denis Zakaria, appare appena fuori dall’area. Lungo check, poi punizione confermata. Al 70′ Morata cade con Matteo Darmian, non c’è nulla. E fanno una sceneggiata assurda pure Dusan Vlahovic al 94′ e soprattutto de Ligt al 95′ con Darmian, cercando un rigore ridicolo tuffandosi in area sul niente.