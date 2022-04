Severgnini: «Inter, che voglia! Da tifoso della Juventus avrei protestato»

Severgnini, giornalista e noto tifosi dell’Inter, dopo la partita vinta contro la Juventus, sulle frequenze di Tutti Convocati, ha detto la sua riguardo l’atteggiamento dei nerazzurri, il contatto Bastoni-Zakaria e l’interesse per Paulo Dybala.

DA TIFOSO – Beppe Severgnini da tifoso interista parla della vittoria e si sofferma anche sul contatto Bastoni-Zakaria: «La vittoria di ieri contro la Juventus per noi interisti è una sorpresa. Sorpresi dalla voglia e dalla determinazione della squadra. Contro il Milan abbiamo giocato 70 minuti bene e abbiamo perso, ieri la Juventus ha giocato meglio di noi ed è successo il contrario. Aggiungo: ieri da interista se fossi stato al posto di uno juventino avrei protestato molto. Vero che il rigore per l’Inter c’era, c’era da assegnare un autogol e non da ribattere, però mancava anche un rigore per loro. L’Inter ha avuto fortuna a ritrovare una Juventus molto forte, perché contro il Sassuolo perdi, in una partita così difficile la squadra si concentra. La Juventus è stata la miglior alleata dell’Inter ieri».

SU DYBALA – Severgnini parla anche del possibile arrivo dell’attaccante argentino dalla Juventus: «Io accoglierei Dybala a braccia aperte! Solo gli sciocchi direbbero il contrario. Abbiamo accolto senza problemi Beppe Marotta e Antonio Conte. Magari se sbaciucchiano qualche maglia meno sarebbe meglio. Però nell’Inter di oggi dove lo metti? Io credo che diversi giocatori il prossimo anno non ci sarà più».