Chivu vince con l’Inter U18, Zanchetta non va oltre il pareggio con l’U17

Chivu vince, Zanchetta no. Questo il riassunto del weekend per il Settore Giovanile nerazzurro. Oltre all’Under-19 di Armando Madonna (vedi articolo), in campo anche Under-18 e Under-17

INTER-MONZA – L’Inter Under-18 di Cristian Chivu supera il Monza in casa nell’11ª giornata del campionato di categoria Berretti. Il 4-1 porta le firme nerazzurre di Jurgens (doppietta), Fabbian e Iliev. Inutile il gol della bandiera firmato Moracchioli.

CREMONESE-INTER – L’Inter Under-17 di Andrea Zanchetta viene bloccata in casa della Cremonese nella 2ª giornata del Girone 2. Non bastano l’autorete di Ventura e le reti di Owuso e Sarr, quest’ultima al 93′. Il rigore di Anelli e la doppietta di Basso Ricci (doppietta) caratterizzano il 3-3 finale.