Chivu: «Derby vissuto in modo particolare. Serve più personalità»

Cristian Chivu ha parlato a Inter TV al termine del derby vinto dai nerazzurri contro il Milan. Il tecnico della Primavera nerazzurra si è soffermato non solo sull’analisi della partita, ma anche sulla necessità da parte della squadra di avere più coraggio e personalità.

EMOZIONI PARTICOLARI – Così Cristian Chivu sul derby vinto dall’Inter Primavera contro il Milan: «Una partita del genere è vissuta dai ragazzi molto di più rispetto ad altre partite. È normale vivere questa partita con un po’ di timore e di ansia. Lo hanno fatto vedere anche in campo, è mancato un po’ il coraggio nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo fatto meglio e siamo riusciti a tenere di più la palla nella loro metà campo, riuscendo anche a fare gol».

RITMI SERRATI – Chivu ha proseguito poi così: «Non è mai facile, giocando ogni tre giorni è difficile per tutti. Il Milan è in salute, arrivava da quattro vittorie di fila. Noi continuiamo a lottare, abbiamo anche la Youth League a cui pensare. Proviamo sempre a fare le rotazioni e a dare i minuti ai ragazzi che meritano e si allenano bene. Sono contento, per loro è una bella esperienza, ma devono imparare a gestire l’emozione e tirare fuori un po’ di personalità. La classifica è corta, si giocherà tutto fino alla fine».

CAMBI E ADATTAMENTI – Infine Chivu ha concluso con queste parole: «Non si ha mai tempo di preparare nel dettaglio una partita, alla fine bisogna adattarsi all’avversario. Oggi con il modulo con cui abbiamo iniziato abbiamo sofferto tanto, loro a campo aperto fanno male. Il gol lol abbiamo subìto così. Ci attacchiamo a quello che sono le qualità dei giocatori. Abiuso sta piano piano rientrando, abbiamo cambiato per cercare di metterli in difficoltà attaccando gli spazi in maniera diversa».