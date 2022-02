Peschetola: «Felice per il gol, ma merito della squadra. Testa alla Sampdoria»

Lorenzo Peschetola ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria di oggi nel derby Primavera contro il Milan. L’attaccante nerazzurro – autore del gol vittoria – ha elogiato la squadra e ha subito messo nel mirino la prossima partita, contro la Sampdoria.

MERITO DI TUTTI – Lorenzo Peschetola ha parlato dopo la vittoria dell’Inter Primavera contro il Milan: «Sono molto contento per la vittoria. Il gol mi dà tanta fiducia, ma è stato più importante vincere. Era fondamentale per risalire e stare in alto in classifica. Fare gol al derby è sempre bello, sono felice. Dobbiamo continuare così, c’è stato lo stop per il COVID ma siamo ripartiti molto forti e dobbiamo sempre dare il massimo come stiamo facendo. Essere duttile è molto importante, ma tutti questi miei gol arrivano grazie alla squadra. Siamo uniti, è tutto merito loro. Io ci ho messo il mio, ma complimenti a tutti».

PROSSIMO IMPEGNO – Peschetola ha poi subito messo nel mirino la prossima partita, contro la Sampdoria: «Ora servirà tanta voglia e tanta determinazione in vista dei prossimi impegni. Il lavoro che facciamo in settimana è importantissimo. Dobbiamo dimenticarci questa vittoria e pensare subito alla Sampdoria».