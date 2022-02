Vidal: «Lavoro duro ogni giorno. Scudetto? Buone possibilità!»

Intervistato dallo YouTuber argentino Damian Olivera, Arturo Vidal ha parlato delle possibilità dell’Inter di conquistare lo scudetto e della sua voglia di continuare a migliorarsi ogni giorno.

VOGLIA DI MIGLIORARE – Arturo Vidal ha parlato così dei suoi obiettivi e delle possibilità dell’Inter di vincere il ventesimo scudetto: «Mi pongo sempre degli obiettivi e lavoro duro per arrivarci. Ogni giorno bisogna lavorare duramente per migliorare, perché il calcio diventa sempre più difficile. Vivo il calcio di cuore, giocare è sempre stato il mio sogno. Do il massimo tutti i giorni per stare sempre ad alto livello. Quest’anno abbiamo buone possibilità di vincere lo scudetto, ora arriva una partita importante e vedremo come va».