Zielinski, Inzaghi sogna un centrocampo da urlo! Uno può giovarne

L’Inter sogna di portare a casa Piotr Zielisnki. Non sarà semplice far arrivare il polacco a San Siro. Marotta al lavoro, anche sottotraccia, per provare il colpaccio. Inzaghi sorride.

AVVENTURA – Piotr Zielisnki è pronto a iniziare una nuova avventura lontano da Napoli. Con una situazione spigolosa per quanto riguarda il rinnovo, Beppe Marotta e Ausilio sono al lavoro per provare a strappare la concorrenza e portarlo sin da subito all’Inter. Con un mercato invernale in sordina a Milano, in Viale della Liberazione si preparano ad affondare il colpo per l’estate. Insieme a Zielinski l’Inter vorrebbe bloccare anche Mehdi Taremi per l’estate e sistemare in un colpo solo due pedine fondamentali per centrocampo e attacco.

CRESCITA – Con l’eventuale arrivo di Piotr Zielinski all’ombra della Madonnina nerazzurra, Inzaghi avrebbe il centrocampista tuttofare capace di guidare un reparto da solo. Alla sua esperienza poi si andrebbe ad aggiungere anche l’attuale feeling tra i centrocampisti di adesso. Zielinski inoltre, permetterebbe di far girare tutte le pedine di Simone Inzaghi senza perdere però la qualità. Questo darebbe anche la possibilità a Frattesi di crescere con calma e senza strafare con i tempi. Grazie anche al tempo passato a Napoli che Zielinski adesso può essere considerato uno dei migliori nel suo ruolo. Un eventuale arrivo a San Siro, l’Inter potrebbe contare su un reparto di assoluto livello con Calhanoglu e Barella, magari dando al polacco le chiavi della regia. Adesso non resta che aspettare.