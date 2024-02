Thuram, brillantezza e maturità al servizio dell’Inter. Adesso la Juventus

Marcus Thuram e l’Inter. Una sintonia che mancava da tanti anni. Adesso l’attaccante francese ha la possibilità di caricarsi sulle spalle un attacco importante come quello dei nerazzurri.

DELICATO – Marcus Thuram vede la Juventus. L’attaccante francese dovrà essere la spina nel fianco nella difesa della Juventus. Insieme a Lautaro Martinez, Thuram forma una delle coppie più difficili da marcare e allo stesso tempo più prolifica e pericolosa della Serie A. Quella di quest’anno, per Thuram, è la prima stagione in Serie A con la maglia dell’Inter e ha già saputo dimostrare a società e tifosi di essere nel pieno della maturità e di sapersi destreggiare al meglio in un club ricco di pressione. Adesso però, arriva il momento più delicato: quello dello sprint finale per riportare a Milano lo scudetto e cucire tricolore e seconda stella sul petto.

Thuram e i numeri in Italia

NUMERI – Con 8 gol e 10 assist in Serie A, Marcus Thuram è sempre stato pericoloso e decisivo nelle sfide contro le big. Lo stesso Simone Inzaghi sa che può contare sulla sua brillantezza quando si tratta di sfide ad alta quota o comunque importanti in ottima classifica. La prima rete, tra cui anche pesante, è arrivata contro la Fiorentina, poi a seguire invece il bolide di San Siro contro il Milan e con un Diavolo annichilito. Infine la zampata vincente contro la Roma senza far rimpiangere l’addio di Romelu Lukaku passato alla Lupa. Adesso manca la Juventus come vittima illustre. Un eventuale gol-vittoria darebbe all’Inter ancor più fiducia prima di affrontare il delicato ritorno in Champions League prima di affrontare la gara contro l’Atalanta nel recupero di campionato.