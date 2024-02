Inter-Juventus, Inzaghi cauto e Allegri l’opposto. La sfida – TS

Simone Inzaghi è sempre rimasto cauto, cercando di non rispondere mai alle parole di Massimiliano Allegri che invece si è comportato in maniera opposta. Inter-Juventus è una sfida anche di comunicazione per Tuttosport.

COMUNICAZIONE – Simone Inzaghi è consapevole della sua Inter e non si nasconde, l’obiettivo è uno solo e la dirigenza è chiara da inizio anno. Non per questo serve però parlare e fare paragoni per alimentare storie e polemiche. Massimiliano Allegri ha sempre cercato la via dell’ironia e della falsa simpatia per stuzzicare i nerazzurri e spostare la pressione. Inter-Juventus è anche un duello tra due comunicatori opposti. Uno evita proclami, l’altro in questo weekend ha deciso di accodarsi per non pagare il dazio dei troppi giovani in rosa. C’è bisogno di equilibrio nel giorno più importante della stagione. Allegri ha recuperato Danilo e Adrien Rabiot, Inzaghi invece Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Il piacentino punta sulla sua esperienza nelle partite secche, il livornese sulla sua storia con le maratone in campionato. Ciò che conta oggi è non avere paura.

fonte: Tuttosport – Stefano Salandin