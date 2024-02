Inter-Juventus, Allegri si porta tutti. Una chance per i nuovi – TS

Massimiliano Allegri esalta il gruppo nel giorno di Inter-Juventus e convoca tutti i suoi giocatori disponibili. Presenti anche coloro che sono appena arrivati, Tuttosport spiega la situazione.

NUOVI – Carlos Alcaraz e Tiago Djalò sono stati convocati da Massimiliano Allegri per la partita della sua Juventus contro l’Inter. I due sono arrivati da pochi giorni eppure il tecnico livornese vuole creare gruppo e avere a disposizione ogni elemento per l’impegno odierno in quel di San Siro. Il portoghese è comunque difficile che entri, non gioca da più di un anno e deve recuperare la forma dopo l’infortunio al crociato. L’argentino invece può avere una possibilità verso i minuti finali della gara per dimostrare il motivo per cui è stato acquistato. Il perno bianconero sarà comunque Adrien Rabiot, rientrato in extremis in seguito alle due settimane di lavoro personalizzato. Il francese si è allenato giovedì in gruppo e con lui la Juventus ha 2.5 punti di media guadagnati, a fronte dei 2 senza.

fonte: Tuttosport – Sergio Baldini