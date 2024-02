De Paola: «Inter, qualcosa in più della Juventus. Ultima occasione»

Paolo De Paola analizza la grande sfida scudetto Inter-Juventus che è in programma questa sera a San Siro. Nel suo editoriale per Sportitalia.com, il giornalista sottolinea anche le aspettative su Simone Inzaghi.

SVOLTA – Paolo De Paola apre così la sua analisi su Inter-Juventus: “È la svolta del campionato. Arriva nel momento più significativo e concede un leggero vantaggio ai nerazzurri nell’avere ancora una partita da recuperare. L’Inter ha qualcosa in più a centrocampo e con Buchanan copre un piccolo vuoto che si era creato sulle fasce. La Juventus ha risposto con Alcaraz che è un colpo da scudetto“.

ULTIMA OCCASIONE – De Paola ricorda poi le aspettative per Inzaghi per Inter-Juventus e non solo: “È l’ultima occasione per vincere il campionato. Inzaghi ha portato a casa trofei importanti che però non hanno illuminato la sua posizione rispetto ai deludenti percorsi nel torneo principale. Manca il colpo grosso che ne sancirebbe la completa affermazione. La guida di grandi squadre obbliga a queste aspettative. Si scontrano le due squadre più in forma e più motivate. Gli uomini su cui puntare? Vlahovic e Thuram“.