Spezia-Inter 1-3, cinque dati statistici che potresti non sapere

Spezia-Inter è valsa il terzo successo consecutivo in Serie A, dopo quelli su Juventus e Verona. Dall’1-3 di ieri al Picco sono però altri i dati statistici che emergono in relazione alla partita.

SEI – Le reti realizzate di venerdì da Lautaro Martinez sulle quindici in campionato. L’attaccante argentino, in anticipo, aveva già colpito il Verona alla seconda giornata e la Salernitana sia all’andata sia al ritorno (nel primo caso una volta, nel secondo con una tripletta).

DIECI – Le presenze da titolare in stagione per Joaquin Correa, che in Spezia-Inter per la prima volta nel 2022 ne ha fatte due di fila. Con l’argentino in campo dal 1′, curiosamente, i nerazzurri hanno sempre vinto (nove in Serie A, una in Coppa Italia).

UNDICI – I mesi dopo cui Marcelo Brozovic è tornato sul tabellino dei marcatori in una partita di campionato. Prima del gran tiro con cui ha aperto le marcature al 31′ di Spezia-Inter il croato non andava a segno in Italia dal 3-1 alla Roma del 12 maggio 2021. In stagione aveva già segnato in Champions League, sul campo dello Sheriff il 3 novembre. E anche lì aprì un 1-3 esterno.

DODICI – I gol segnati dai giocatori subentrati dell’Inter in questa Serie A. La squadra di Simone Inzaghi diventa, con quelli di Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, quella più prolifica dalla panchina, superando l’Atalanta ferma a undici. Per il Toro sono tre, come Edin Dzeko: nessuno ne ha fatti di più a gara in corso.

NOVANTASETTE – Gli anni passati dall’unica precedente vittoria dell’Inter in casa dello Spezia. Era l’8 febbraio 1925, 0-1 firmato da Luigi Cevenini. Il lunghissimo digiuno è… complice anche il fatto di non averci più giocato fino a un anno fa. Nella scorsa stagione, però, il 21 aprile 2021 era comunque finita 1-1.