Thiago Motta: «Contro l’Inter noi in partita per 90′! Contento per Maggiore»

Thiago Motta attraverso i canali ufficiali del suo club ha commentato la prestazione del suo Spezia contro l’Inter, in particolare il gol di Giulio Maggiore.

IL COMMENTO – Thiago Motta nonostante la sconfitta, è comunque contento della prestazione del suo Spezia contro l’Inter: «Sono contento della prestazione dei ragazzi, hanno dimostrato ancora una volta di saper competere con le grandi squadre a testa alta fino alla fine. Sapevamo che sarebbe stata una sfida difficile. L’Inter è una squadra forte, gioca un calcio bellissimo e sta lottando per lo scudetto, e noi siamo riusciti a restare in partita per tutti i 90 minuti, rischiando di sfiorare il pareggio nei minuti finali. Dispiace per il risultato, non solo per noi, ma anche per i tifosi che si sono dimostrati ancora una volta fantastici. Giulio (Maggiore, ndr), è un giocatore che ha sempre dato il massimo e lo ha fatto con il sorriso, si merita il suo posto da titolare e il gol portato a casa questa sera».

Fonte: acspezia.com