Milan, la situazione degli infortunati in vista del Derby: ansia Pioli – TS

Il Milan, ieri sera, ha battuto il Genoa per 2-0 riportandosi in vetta alla classifica della Serie A. Ora, i rossoneri, si concentrano sull’imminente semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Pioli deve fare la conta degli infortunati

INDISPONIBILI – Non solo buone notizie per il Milan dalla vittoria sul Genoa per 2-0. Pioli, infatti, ha dovuto fare i conti con due nuovi infortuni: Calabria, indisponibile per la gara per un problema accusato nel corso del riscaldamento, e Gabbia, uscito nel corso del secondo tempo. I due infortunati rossoneri si vanno ad aggiungere ai tre degenti di lunga data in casa Milan: Kjaer, Romagnoli ed Ibrahimovic. Se i lungodegenti non saranno certamente a disposizione per la sfida contro l’Inter di martedì, sarà monitorata nelle prossime ore la situazione relativa a Calabria e Gabbia.

Fonte: Tuttosport – Alberto Pastorella