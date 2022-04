Le Mee (agente): «Dybala? Talento. Lo vedo all’Inter o al PSG: i motivi»

Yvan Le Mee, agente tra gli altri di Ferland Mendy, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport, ha parlato della situazione relativa a Paulo Dybala, accostato all’Inter

SFORTUNA – Le Mee, agente tra gli altri di Mendy, ha parlato a proposito della situazione relativa a Dybala: «Addio di Dybala a zero? Peccato per Paulo, è un grande talento, spesso decisivo, ma negli ultimi due anni è stato sfortunato al livello di infortuni. Cristiano Ronaldo, Messi e Mbappe sono sempre in campo, lui invece ha saltato diverse partite. Lo vedo all’Inter o al PSG, con Messi, perché sono due club sempre molto attivi sui parametri zero».

Fonte: Tuttosport – Filippo Cornacchia