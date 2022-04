Spezia-Inter 1-3, emozioni nel finale! Ora è (temporaneamente) vetta

Termina Spezia-Inter, sfida valevole per la trentatreesima giornata di Serie A. Ecco quanto successo al Picco.

RADDOPPIO – Riprende con uno Spezia pericoloso il secondo tempo della sfida contro l’Inter, dopo la prima frazione terminata 0-1 (vedi report). Incertezza difensiva che causa qualche grattacapo alla retroguardia, ma ci pensa Milan Skriniar a salvare la situazione. Non si fa attendere però la reazione della squadra di Inzaghi: bella azione tutta di prima sulla destra, Hakan Calhanoglu mette in mezzo e Ivan Perisic tutto solo svirgola il tiro togliendo anche la possibilità a Dzeko dietro di lui di appoggiare comodamente in rete. La partita svolta dopo il 60′, quando Inzaghi cambia la coppia di attacco: fuori Dzeko e Correa per Sanchez e Lautaro Martinez. Proprio l’argentino poco dopo, al 73′ spizza di piede un gran cross di Perisic dalla sinistra e firma lo 0-2, lasciandosi andare a un’esultanza liberatoria.

Spezia-Inter, finale al cardiopalma: nerazzurri momentaneamente primi

EMOZIONI FINALI – Quando tutto sembrava ormai chiuso, al minuto 88 arriva la rete che riapre il risultato: incertezza della retroguardia nerazzurra che fa scorrere il pallone lungo tutta la riga dell’area di rigore, Maggiore raccoglie e scarica un destro che si deposita all’incrocio dei pali per l’1-2. Nel recupero fioccano le occasioni in contropiede per l’Inter per ri-chudere la partita e al 94′ è Lautaro Martinez a recuperare un pallone in profondità, palla al centro per Alexis Sanchez che tutto solo appoggia di destro in porta il gol dell’1-3. Finisce così la gara del Picco, con l’Inter momentaneamente di nuovo in testa alla classifica. In attesa di Milan-Genoa.

SPEZIA 1 – 3 INTER

MARCATORI: Brozovic (I) al 31′, Lautaro Martinez (I) al 73′, Maggiore (S) all’88’, Sanchez (I) al 94′

SPEZIA (4-2-3-1): 94 Provedel; 27 Amian, 28 Erlic, 43 Nikolaou, 13 Reca; 14 Kwior, 25 Maggiore (C); 11 Gyasi, 8 Kovalenko, 20 Simone Bastoni; 9 Manaj.

A disposizione: 1 Zoet, 40 Zovko; 7 Sala, 10 Verde, 15 Hristov, 18 Nzola, 21 Salva Ferrer, 22 Antiste, 33 Agudelo, 39 Nguiamba, 77 Bertola.

Allenatore: Thiago Motta

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 95 Alessandro Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 19 J. Correa.

A disposizione: 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 10 Lautaro Martinez, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 36 Darmian, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi