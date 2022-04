Statistiche Spezia-Inter: possesso palla tutto nerazzurro e attacco spietato

Statistiche Spezia-Inter: i nerazzurri di Inzaghi battono i liguri in trasferta con il punteggio di 1-3 (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE SPEZIA-INTER – L’Inter si impone sul campo dello Spezia con le reti messe a segno da Marcelo Brozovic, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Di Giulio Maggiore il gol dei padroni di casa. Il possesso palla è nettamente in favore dei nerazzurri con il 68%. La squadra di Simone Inzaghi crea molto in zona offensiva e conclude ben 23 volte contro le 10 degli avversari (7 a 2 per quanto riguarda i tiri nello specchio della porta).

ALTRI DATI – Gli uomini di Thiago Motta calciano 6 volte dalla bandierina, 7 volte invece gli ospiti. 2 offside rilevati dalla terna arbitrale nell’arco dei 90′, 1 a testa. Partita poco fallosa che si conclude con 9 infrazioni commesse a 11.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter sale a 69 punti in classifica dopo 32 turni di Serie A, con 20 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte.