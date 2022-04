Spezia-Inter 0-1 al 45′: primo (fantastico) sigillo per Brozovic in campionato

Termina il primo tempo di Spezia-Inter, sfida valevole per la trentatreesima giornata di Serie A (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui al Picco, con la prima rete di Marcelo Brozovic in questo campionato a decidere fin qui.

PRIMO SIGILLO – Dopo un inizio piuttosto equilibrato sono i padroni di casa a provare a portarsi in vantaggio, con una serie di cross, contro-cross e rimpalli che causano qualche sudore freddo ai tifosi dell’Inter attorno al 25′. A sbloccare la partita, però, ci pensa Marcelo Brozovic al termine di un’azione da cineteca. Cioccolatino del croato per Danilo D’Ambrosio che sul filo del fuorigioco appoggia di testa nuovamente per Brozovic, tiro di controbalzo sotto l’incrocio dei pali e 0-1. Il primo in questa Serie A per il centrocampista. Gol convalidato, inoltre, dopo un breve check al VAR.

Spezia-Inter, doppia occasione per Correa: nulla di fatto

DOPPIA OCCASIONE – Poco dopo il vantaggio dell’Inter arriva un’altra brutta notizia per Thiago Motta, che al 37′ è costretto a cambiare l’infortunato Reca: al suo posto entra Ferrer. Passano soltanto due minuti dal cambio ed è ancora l’Inter a rendersi pericolosissima, quando Ivan Perisic imbecca Joaquin Correa con un filtrante perfetto, l’argentino si fa ribattere però doppiamente la conclusione da Erlic. Senza ulteriori sussulti termina il primo tempo di Spezia-Inter, con il punteggio di 0-1.

SPEZIA 0 – 1 INTER

MARCATORI: Brozovic (I) al 31′

SPEZIA (4-2-3-1): 94 Provedel; 27 Amian, 28 Erlic, 43 Nikolaou, 13 Reca; 14 Kwior, 25 Maggiore (C); 11 Gyasi, 8 Kovalenko, 20 Simone Bastoni; 9 Manaj.

A disposizione: 1 Zoet, 40 Zovko; 7 Sala, 10 Verde, 15 Hristov, 18 Nzola, 21 Salva Ferrer, 22 Antiste, 33 Agudelo, 39 Nguiamba, 77 Bertola.

Allenatore: Thiago Motta

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 95 Alessandro Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 19 J. Correa.

A disposizione: 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 10 Lautaro Martinez, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 36 Darmian, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi