Di Biagio: «Formazione dell’Inter oggi un segnale di Inzaghi! Ecco perché»

Di Biagio, ex giocatore dell’Inter oggi opinionista dagli stuti di DAZN, ha detto la sua riguardo le scelte di Simone Inzaghi oggi contro lo Spezia.

SCELTE DI FORMAZIONE – Luigi Di Biagio parla delle scelte di formazione di Simone Inzaghi: «È un segnale da parte di Simone Inzaghi, la partita è oggi e bisogna vincere. C’è in ballo il primo posto, per questo la scelta di puntare sugli uomini visti contro il Verona. Thiago Motta al Genoa ha avuto dei problemi, anche allo Spezia inizialmente ha avuto dei problemi, invece adesso sta facendo bene e contro Milan e Napoli è riuscito a fare la differenza».

GLI ATTACCANTI – Di Biagio conclude parlando degli attaccanti dell’Inter: «Sedici gol non sono pochi per Lautaro Martinez che viene comunque messo in discussione. Lui è più attaccante mentre Correa tende a spaziare in tutto il campo. Edin Dzeko si adatta al compagno di reparto perché può essere prima punta, seconda punta o regista avanzato».