Skriniar migliore in campo di Liverpool-Inter, pur cambiando due ruoli

Liverpool-Inter ha visto Skriniar come migliore in campo. Una prestazione davvero notevole dello slovacco, che ha cambiato due ruoli tra primo e secondo tempo.

LEADER VERO – Liverpool-Inter ha visto una prestazione monumentale di Skriniar. Certificata dal premio di POTM della Uefa. Lo slovacco sul palcoscenico più difficile ha ancora una volta elevato il suo livello. Mostrandosi leader assoluto non solo della difesa nerazzurra, ma di tutta la squadra. Un giocatore di livello europeo.

UN TEMPO A DESTRA – Skriniar è stato il baluardo difensivo dell’Inter. Una figura fondamentale sia per le speranze di rimonta che per l’effettiva vittoria finale, per quanto effimera. Coprendo due ruoli diversi tra primo e secondo tempo. Il numero 37 ha iniziato nel suo consueto ruolo sulla destra della difesa. Giocando contro Mané, in modo decisamente efficace. Ecco i suoi tocchi nel primo tempo, da Whoscored:

Sono 30, distribuiti soprattutto per aiutare la prima costruzione. Ma senza dimenticare di proiettarsi anche in avanti per far alzare il baricentro. Un po’ come per Bastoni sulla sinistra. Poi de Vrij è uscito per un problema al polpaccio. Ed ha cambiato.

UNO DA CENTRALE – Inzaghi nel secondo tempo lo ha rimandato in campo da centrale, con D’Ambrosio sulla destra. E Skriniar di nuovo ha risposto, prendendo in mano la difesa. Ecco i suoi tocchi del secondo tempo, sempre da Whoscored:

La differenza è evidente. In totale sono 26, tutti localizzati in zona centrale. Il numero 37 ha preso in mano la difesa, alzando una barriera virtuale davanti ad Handanovic. A dimostrazione, nella sua partita abbiamo in totale 9 spazzate dall’area. Due partite in una, giocata da migliore in campo.