Skriniar impressiona Anfield, la UEFA non ha dubbi: POTM di Liverpool-Inter!

Skriniar ha giocato la sua ultima partita stagionale in Champions League a livelli altissimi. Il difensore slovacco è stato premiato direttamente dalla UEFA dopo Liverpool-Inter

POTM UEFA – Al termine di Liverpool-Inter di Champions League, l’interista Milan Skriniar è stato nominato PlayStation® Player of the Match (POTM, ndr) dalla Giuria Tecnica dell’Osservatorio UEFA. La stessa giuria ha dichiarato sul numero 37 dell’Inter: “Ha mostrato un’ottima padronanza, costruendo da dietro e contribuendo alla porta inviolata, rara per gli ospiti di Anfield”. Il giudizio della UEFA su Skriniar, nominato migliore in campo, combacia con quanto visto effettivamente ad Anfield (vedi pagelle di Liverpool-Inter, ndr). Skirniar ha impressionato tutti. Di nuovo.

Fonte: Sito Ufficiale della Union of European Football Associations [UEFA.com]