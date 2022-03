Ferdinand: «Inter, squadra migliore in due partite. Lautaro Martínez, wow!»

L’Inter non è riuscita a compiere l’impresa ad Anfield contro il Liverpool. I nerazzurri hanno sì vinto ma non è bastato per la qualificazione ai quarti di finale. Tanta amarezza per il rosso di Alexis Sanchez ma alla fine della gara, ecco il commento di una leggenda del calcio mondiale, Rio Ferdinand.

ANALISI – L’Inter ha giocato due grandi partite contro il Liverpool, sia all’andata sia al ritorno. Il gol di Lautaro Martínez ieri sera non è bastato però a sancire il passaggio del turno della squadra di Inzaghi con i Reds che se la sono vista brutta ma hanno staccato il pass. Al termine della gara, l’ex leggenda del Manchester United Rio Ferdinand, analizza così la prestazione dell’Inter a Bt Sport. «L’espulsione di Sanchez credo abbia spento definitivamente le speranze dell’Inter ma il modo in cui sono tornati in partita è stato sensazionale. Nei 180 minuti ritengo che l’Inter abbia espresso il miglior calcio tra le due squadre. E poi Lautaro Martínez, wow. Ha toccato pochi palloni in due partite, vero, ma quel tiro… E’ un attaccante straordinario. Dopo il gol è calato il silenzio su Anfield e tutti hanno pensato ‘Oh mio dio, sarà dura per il Liverpool rimanere davanti per la qualificazione’. Ma poi il rosso ha rovinato tutto e spento le speranze».

Fonte: Bt Sport