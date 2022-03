Dybala, resta o va via? La Juventus attende ma ha già il sostituto – TS

L’Inter ieri sera ha sfiorato la grande impresa ad Anfield contro il Liverpool nel ritorno degli ottavi di Champions League. L’1-0 non è bastato però per volare ai quarti. Ora c’è il Torino domenica, sfida fondamentale. Intanto si parla sempre di calciomercato con il caso Paulo Dybala che tiene banco.

DECISIONE – Diciamo che nelle ultime ore il nome di Paulo Dybala è diventato un vero tormentone. La Joya infatti, in scadenza di contratto a giugno con la Juventus, domani si incontrerà, con Jorge Antun, suo agente, con la dirigenza bianconera. La Juventus non cambia idea rispetto all’offerta pronta a mettere sul tavolo (vedi articolo). Come scrive Tuttosport questa mattina, è probabile che domani l’incontro non scaturirà un risposta positiva o negativa di Dybala. Il numero 10 della Juventus si prenderà il suo tempo e deciderà ma intanto l’Inter lo tiene sotto osservazione come lo stesso Marotta ha detto ieri (vedi articolo). Ciò che è sicuro è che in caso di addio i bianconeri dovrebbero sostituire l’argentino e il nome già caldo è quello di Giacomo Raspadori del Sassuolo. Il giovane attaccante azzurro era finito nei radar dell’Inter che però poi hanno messo più interesse su Scamacca. Se la Juventus ha già però la soluzione pronta, questo può essere un altro indizio che fa una prova sull’addio di Dybala?

Fonte: Tuttosport – Sergio Baldini