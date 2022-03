Nota tattica di Liverpool-Inter: Bastoni si riscatta dopo l’andata

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Liverpool-Inter parliamo della prestazione di Bastoni.



ERRORI E RISCATTO – La doppia sfida col Liverpool ha un significato particolare per Bastoni. Il difensore all’andata, appena recuperato da un problema alla caviglia, aveva disputato una prova con qualche ombra. Qualche imprecisione di troppo. Dunque al ritorno aveva qualcosa da farsi perdonare. E forse le sue parole nel pre partita non sono state casuali. In campo poi ha dato seguito ai suoi propositi.

DOPPIA FASE – Bastoni in trasferta ad Anfield, col risultato di 0-2 dell’andata bene in testa, ha disputato una partita di grande solidità. Mettendo in campo personalità. In primis nel possesso della palla. Questa è la mappa dei suo tocchi, presa da WhoScored:

In totale sono 69, il secondo valore più alto della squadra, con 51 passaggi realizzati con l’86% di precisione. Rispetto alle sue abitudini è stato più accorto in fase difensiva, attaccando meno lo spazio. Senza però far mancare mai il proprio contributo in costruzione. Con continuità e personalità. Una precauzione necessaria contro quella che probabilmente è la fascia destra migliore del mondo. Ecco a conferma la heatmap di Bastoni, sempre da WhoScored:

Quasi precisa nella posizione da terzo di difesa. E proprio qui sta il riscatto: Bastoni ha cancellato la prova dell’andata con una grande attenzione anche in fase di non possesso, in marcatura. Uomo su uomo e nello spazio, da solo e aiutando i compagni. Al suo attivo 3 contrasti, 5 spazzate, 4 respinte. Una gara di alto livello, nella doppia fase.