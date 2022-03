VIDEO – Inzaghi in conferenza stampa con Bastoni alla vigilia di Liverpool-Inter

Simone Inzaghi ha presentato il prossimo impegno in calendario, il ritorno degli Ottavi di Finale di UEFA Champions League. Il tecnico nerazzurro, protagonista in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Inter (vedi trascrizione) insieme ad Alessandro Bastoni (vedi dichiarazioni), sa che servirà un’impresa per passare il turno dopo lo 0-2 dell’andata. Di seguito il video con tutte le dichiarazioni di Inzaghi e Bastoni

Fonte: Canale YouTube del Club [Inter]