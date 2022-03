Bastoni, all’andata poco concentrato e beffato. Oggi per riscattarsi

L’Inter è volata a Liverpool nella giornata di ieri per giocare il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Servirà un’impresa ai nerazzurri per soverchiare il 2-0 subito a San Siro con Inzaghi che si affida alla miglior formazione. In campo Alessandro Bastoni, chiamato al riscatto.

RISCATTO – Ieri in conferenza Bastoni ha sottolineato come se in queste partite si dovesse accusare la pressione, sarebbe meglio cambiare mestiere. Il difensore dell’Inter questa sera sarà titolare a Liverpool contro i Reds per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All’andata Bastoni è stato beffato sul corner che ha sbloccato la gara con Firmino che lo ha bruciato anticipandolo e segnando. L’Inter ha bisogno del miglior Bastoni per provare l’impresa ad Anfield e il calciatore, anche ieri in conferenza, è apparso carico e motivato. Dopo qualche prestazione non Bastoni si è ripreso e ora è in cerca di riscatto dopo la partita di andata non di certo perfetta.