Torino-Inter, de Vrij e Brozovic a rischio forfait: Inzaghi incrocia le dita – CdS

Torino-Inter, da oggi Simone Inzaghi preparerà la partita in programma domenica. Secondo il Corriere dello Sport, c’è ansia riguardo le condizioni di Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic.

DUE KO – Inzaghi dovrà preparare la gara di domenica con De Vrij e Brozovic a rischio forfait. L’olandese è stato sostituto all’intervallo per un affaticamento al polpaccio sinistro, mentre il croato è uscito nella ripresa per un affaticamento al polpaccio destro. Tra oggi e domani i due nerazzurri, rientrati in charter nella notte con i compagni, si sottoporranno ad accertamenti e la speranza del tecnico di Piacenza è che non si tratti di problemi seri.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti