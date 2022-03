Barella, una settimana di lavoro per ricaricare le batterie prima di Torino – TS

L’Inter ritrova Nicolò Barella per l’importante trasferta di Torino contro la squadra allenata da Ivan Juric. Una settimana di lavoro importante per recuperare le energie.

RITORNO – Barella, grande assente della sfida di ieri ad Anfield, tornerà a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida in programma domenica contro il Torino. Venerdì, contro il Sassuolo, Barella è stato tra i migliori in campo. L’unico aspetto positivo della squalifica è che ha avuto una settimana piena di lavoro per recuperare le energie in vita della sfida. A Torino sarà uno dei pilastri dei nerazzurri anche perché la posta in palio è alta: qualora il Milan dovesse battere l’Empoli a San Siro (giocano sabato 12), i nerazzurri scenderebbero in campo a meno 5 punti, mettendo ulteriore pressione ai nerazzurri.

Fonte: TuttoSport – S.P.