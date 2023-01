Skriniar, cosa può succedere prima di (e durante) Inter-Atalanta?

Milan Skriniar sarà un giocatore del PSG, le speranze di rinnovo con l’Inter sembrano ormai svanite. Rimane tuttavia da capire se il trasferimento in Francia avverrà dal 1° luglio. O già nei prossimi giorni, in concomitanza della sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta (martedì alle 21).

AMORE FINITO – Milan Skriniar era assente in Cremonese-Inter a causa dell’espulsione rimediata contro l’Empoli. Tuttavia il post-partita (qui il nostro) porta il suo nome più di quello di Lautaro Martinez (autore della doppietta decisiva). E questo perché, nelle ore successive al fischio finale, una voce è impazzita. Sembra che il 37 nerazzurro abbia firmato da mesi un accordo col PSG. Pertanto le speranze di rinnovo sono definitivamente tramontate. In realtà un giocatore in scadenza a giugno 2023 non può firmare alcunché prima del 1° febbraio dello stesso anno. Ma le quisquilie legali non contano troppo. Perché la volontà di Skriniar sembra chiara: nel suo futuro non ci sarà più l’Inter. E ora che succede con lui?

OPZIONI DI MERCATO – Secondo le ultime indiscrezioni, il PSG vorrebbe acquistare Skriniar già in questa sessione di mercato. Tuttavia l’Inter non sembra disposta a cedere (in tutti i sensi), visto anche il poco tempo a disposizione per sostituire lo slovacco. Nell’ipotesi quindi che resti a Milano, il difensore sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida di martedì contro l’Atalanta, quarto di finale di Coppa Italia. E cosa potrà succedere, in quell’occasione?

Skriniar, tutti gli scenari in Inter-Atalanta

INNO ALLA PROFESSIONE – Il primo scenario è anche quello più semplice (e forse il più auspicabile). L’Inter e Milan Skriniar scelgono di continuare in maniera professionale il proprio rapporto. E quindi il 37 entrerà in campo a San Siro, martedì sera, guidando i compagni con la fascia di capitano al braccio. Come del resto è successo fino a lunedì scorso. Prima tuttavia che il suo agente parlasse ai microfoni, aprendo esplosivamente la strada dell’addio di Skriniar. E già quelle parole potrebbero cambiare il rapporto di squadra e staff verso il difensore.

PROVVEDIMENTO PUNITIVO – Inter-Atalanta potrebbe anche essere l’occasione per “punire” Skriniar. Che in estate si era limitato a dire “I tifosi mi conoscono”, illudendo che le trattative per il rinnovo potessero filare più lisce del previsto. Salvo poi non dire più nulla, fino alle parole di Roberto Sistici (il suo agente). Un comportamento piuttosto difficile da comprendere, ma che tuttavia non riduce troppo le colpe della società in questa vicenda. Ciononostante, se Skriniar rimarrà all’Inter fino al termine di questa stagione, viene da chiedersi se indosserà ancora lui la fascia di capitano. O se già da martedì passerà stabilmente al braccio di Lautaro Martinez, in assenza di Samir Handanovic. E, visti gli sviluppi recenti (ma che potrebbero accelerare nelle prossime 56-58 ore), non sarebbe affatto sorprendente vedere il numero 37 accomodarsi in panchina. Nonostante l’importanza per l’Inter di avanzare il più possibile in Coppa Italia.