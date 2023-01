Cesena-Inter Primavera, le formazioni ufficiali: tridente per Chviu!

L’Inter Primavera allenata da Cristian Chivu torna subito in campo dopo la sconfitta contro la Fiorentina in Supercoppa Italiana, nella sfida contro il Cesena valevole per la sedicesima giornata del Campionato Primavera. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.

CESENA (4-3-3): 1 Pollini; 37 Manetti, 26 Pieraccini, 27 Lepri, 3 David; 14 Suliani, 5 Lilli, 21 Carlini; 7 Francesconi, 31 Polli, 41 Milli.

In panchina: 22 Galassi, 4 Elefante, 6 Ferretti, 8 Barducci, 13 Rossi, 19 Ghinelli, 23 Guidi, 28 Spatari, 29 Gessaroli, 30 Sette, 32 Valentini, 33 Sartini, 34 Ferrara, 38 Campedelli, 40 Gramignoli.

Allenatore: Giovanni Ceccarelli.

INTER (4-3-3): 1 Botis; 27 Dervishi, 4 Stankovic, 31 Di Pentima, 33 Pelamatti; 7 Martini, 8 Grygar, 14 Kamate; 30 Owusu, 23 Esposito, 11 Iliev.

In panchina: 12 Bonardi, 21, Calligaris, 13 Stabile, 16 Di Maggio, 18 Sarr, 22 Curatolo, 24 Andersen, 25 Biral, 28 Stante, 37 Aidoo.

Allenatore: Cristian Chivu.