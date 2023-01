Skriniar, altro ‘scherzetto’ PSG all’ultima giornata di mercato? Inter non ci sente – CdS

Alla fine il PSG ha provato a prendere Milan Skriniar direttamente a gennaio, con un’offerta misera di 10 milioni, respinta immediatamente dall’Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, se da Parigi si facessero nuovamente avanti all’ultimo giorno di mercato (così come già fatto la scorsa stagione) sperando di prendere per la gola Marotta e Ausilio, l’offerta non verrà nemmeno ascoltata.

RESPINTI – Per cedere Milan Skriniar a gennaio, l’Inter vuole incassare almeno il doppio (20 milioni) di quanto offerto dal PSG per provare ad anticipare il colpo (10 milioni). Inoltre, dovrà avere la certezza di riuscire a mettere a disposizione di Inzaghi un sostituto. Ecco perché se da Parigi si facessero nuovamente avanti soltanto martedì, ultimo giorno di mercato, non verrebbero nemmeno ascoltati. Restano ancora obiettivi importanti da raggiungere in questa stagione, ecco perché l’Inter non vorrebbe privarsi adesso del giocatore. Ciò non toglie che il suo atteggiamento, come il comportamento del suo procuratore, Sistici, abbia profondamente irritato il club nerazzurro. Peraltro, in viale Liberazione c’è la certezza che abbia già firmato per il Psg, tanto che sarebbe stata informata la squadra.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno