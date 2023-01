Cremonese-Inter, male Mariani. Calhanoglu andava espulso: la moviola – CdS

Incredibile quanto riportato questa mattina nella moviola del Corriere dello Sport, che giudica insufficiente la partita arbitrata da Mariani per un presunto rosso ad Hakan Calhanoglu. Ma giudica corretto l’intervento di Chiriches su Edin Dzeko.

LA MOVIOLA – Pessima la partita di Mariani in Cremonese-Inter e voto 4. Basterebbe questo per racchiudere il pensiero del quotidiano romano questa mattina riguardo la direzione di gara, e fin qui tutti d’accordo. Se non fosse che secondo la moviola del Corriere dello Sport, andava espulso Hakan Calhanoglu per proteste. Mentre giudica corretta la decisione sul contatto Chiriches-Dzeko. Fallo del centrocampista turco ai danni di Valeri, Mariani estrae il giallo, ma il centrocampista dell’Inter scaglia il pallone a terra a poca distanza dall’arbitro che avrebbe dovuto espellerlo (doppio giallo o addirittura rosso diretto). Poi arriva il contatto tra il difensore e l’attaccante bosniaco, che dopo il tocco di Chiriches continua la sua corsa proprio su quella gamba che va a terra e poi perde improvvisamente forza. Secondo questa analisi, ci sta non dare il rigore.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna