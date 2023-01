Gasperini lancia la sfida all’Inter: «Teniamo alla Coppa Italia! Campionato…»

Dopo la vittoria per 2-0 dell’Atalanta sulla Sampdoria, Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni ufficiali del club. In seguito all’analisi della prestazione, il tecnico ha poi fatto il punto sulla sfida di Coppa Italia contro l’Inter in programma martedì a San Siro

COMPETIZIONE IMPORTANTE – Gian Piero Gasperini si proietta già a martedì, quando l’Atalanta sarà ospite a San Siro per il quarto di finale di Coppa Italia contro l’Inter. Queste le parole del tecnico a riguardo: «Partita secca a Milano dopo tre giorni, mi viene da dire che quest’anno il campionato forse è più importante vista la situazione che si è creata, ma non vogliamo nessun alibi. Andiamo a San Siro cercando di qualificarci perché è una competizione a cui teniamo».