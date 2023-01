Skriniar ha già firmato col PSG! Altro che messaggio ai tifosi dell’Inter – Sky

Tutto fatto per Milan Skriniar al PSG. Resta soltanto da capire se a giugno, a scadenza di contratto, o già adesso a gennaio. Un accordo firmato con il club francese, secondo gli ultimi aggiornamenti di Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Una scelta che stona con i messaggi d’amore per il club e i tifosi nerazzurri

ACCORDO FIRMATO – Ormai è ufficiale. Milan Skriniar sarà un nuovo giocatore del PSG. Resta soltanto da capire se lo sarà subito o in estate. Sì, perché il difensore ha firmato un accordo con il club francese, che a sua volta sta provando a convincere l’Inter a cederlo subito. Una prima offerta ufficiale è stata recapitata, ma rifiutata dai nerazzurri (vedi articolo). Insomma, mentre “capitan” Skriniar negli ultimi mesi mandava ancora messaggi d’amore per il club e per i tifosi, la sua testa era già in Francia. Come ufficializzato proprio negli ultimi minuti.