Ballardini: «Cremonese-Inter, avevamo un’idea. Ecco cos’ha fatto la differenza»

Nella conferenza stampa al termine di Cremonese-Inter, Davide Ballardini ha commentato la prestazione della sua squadra con soddisfazione. Sottolineando, poi, cosa – o meglio, chi – ha fatto la differenza per il risultato finale

DIFFERENZA – Davide Ballardini elogia i suoi ragazzi dopo Cremonese-Inter. In conferenza stampa, il tecnico ha spiegato com’è stata preparata la gara. Ma anche chi ha fatto la differenza: «Abbiamo pensato di mettere in difficoltà l’Inter con le ripartenze. L’idea era quella di avere più soluzioni in attacco soprattutto nella ripresa quando mi è sembrato che l’Inter potesse essere più slegata. Un po’ di frenesia c’è stata anche perché giochi contro una squadra come l’Inter, abile nell’intercettare palloni. Dzeko è grande giocatore, ma stasera la differenza l’ha fatto un altro che ha corso per un forsennato per 77 minuti e ha segnato 2 gol (Lautaro Martinez, ndr)»