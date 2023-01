Skriniar, affondo del PSG: offerta per gennaio! Rifiuto dell’Inter – Sky

Si scalda ulteriormente la situazione di Milan Skriniar. Secondo quanto riporta la squadra mercato di Sky Sport, il PSG ha recapitato all’Inter una prima offerta ufficiale per avere il difensore subito a gennaio. Rifiutata però dai nerazzurri

PRIMA OFFERTA – Fa sul serio il PSG per Milan Skriniar. I francesi non vogliono aspettare giugno e provano a prendere subito il difensore. Secondo la squadra mercato di Sky Sport, però, la prima offerta ufficiale recapitata dai transalpini per avere il giocatore già a gennaio è stata rifiutata dall’Inter in quanto ritenuta troppo bassa. La richiesta è di 20 milioni.