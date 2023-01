Moviola Cremonese-Inter: Mariani fa il duro per negare un rigore a Dzeko!

Cremonese-Inter ha avuto Mariani come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la ventesima giornata di Serie A 2022-2023 e finito 1-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Aprilia, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA CREMONESE-INTER, PRIMO TEMPO – Maurizio Mariani voto 4.5. La pecca principale della partita è aver voluto fare il presuntuoso su un evidente suo errore, in un match peraltro non con troppi episodi. Comunque alcuni discussi, come il giallo al 21′ a Francesco Acerbi. Perché ammonito e non espulso? Perché David Okereke si era un attimo fermato nella sua corsa, quindi non era più lanciato, e perché c’era Alessandro Bastoni accanto che poteva recuperare. Al 38′ in ritardo Hakan Calhanoglu su Emanuele Valeri, fallo e giallo evidente. Il numero 20 dell’Inter ha una reazione piuttosto stizzita e rischia parecchio, perché un arbitro un po’ più permaloso avrebbe anche potuto reagire diversamente. In gioco Lautaro Martinez al 45′ sulla doppia parata di Marco Carnesecchi (la prima su Federico Dimarco).

MOVIOLA CREMONESE-INTER, SECONDO TEMPO – Chiede un rigore l’Inter al 48′, ma sul tiro di Acerbi Vlad Chiriches ha entrambe le braccia dietro il corpo (nonché attaccate) e non può mai essere punibile. Peccato però che sia invece netto il fallo dello stesso Chiriches su Edin Dzeko al 58′, sul lato destro dell’area. Un rigore evidente, che Mariani nega con ampi cenni e prendendosela per diversi secondi con lo stesso Dzeko come se avesse simulato. Peccato che le immagini lo smentiscano, perché il bosniaco tocca il pallone e il difensore della Cremonese lo sgambetta in pieno. Il VAR non interviene e la colpa è dell’arbitro centrale. Timide proteste al 74′ quando Felix Afena-Gyan va a contrasto con Matteo Darmian, ma anche quest’ultimo come in precedenza ha il braccio attaccato al corpo e non c’è nulla.