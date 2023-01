Okereke: «Fatto gran gol, ma inutile! Non siamo demoralizzati»

David Okereke, autore del gol che ha sbloccato il risultato di Cremonese-Inter, ha parlato in zona mista dopo la sfida persa per 1-2. Di seguito le parole riportate dal sito ufficiale della società grigiorossa, con tanta amarezza da parte dell’attaccante

ZERO PUNTI – Un bellissimo gol quello di David Okereke, inutile però ai fini del risultato di Cremonese-Inter. Di questo ha parlato l’attaccante: «È stato un gran gol ma non ha portato punti e quindi fa male. Ho visto che ero libero, mi sono girato e ho messo la palla dove volevo. Sappiamo che siamo una squadra che deve soffrire compatta, e se lo fa riesce a mettere in difficoltà chiunque, ma alla fine non stanno arrivando i risultati. Dobbiamo però crederci fino alla fine. Non c’è assolutamente il rischio di demoralizzarci. Siamo un bel gruppo, sappiamo che ci sono momenti difficili, ma lavorando insieme riusciremo a raggiungere i risultati che vogliamo».