Skriniar-PSG, contratto (ancora) non firmato per motivi legali! Offerta per ora

Skriniar può andare al PSG, anche a gennaio, ma per il momento non ha ancora firmato il contratto con il club parigino. Lo spiega Pedullà, smentendo quanto detto da Di Marzio in serata (vedi articolo).

POCHI GIORNI DI ATTESA – Dal suo account Twitter, Alfredo Pedullà aggiorna sulla corsa al difensore ormai vicino a lasciare l’Inter. “Milan Skriniar: stamattina in Francia davano offerta da quindici milioni, richiesta da venti più bonus. Vi diciamo la nostra: offerta otto più cinque di bonus, non bastano. Poi il PSG è capace di tutto. I contratti a zero possono essere firmati SOLO dall’1 febbraio, i pre-accordi NON HANNO valore legale”.