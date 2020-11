Sassuolo-Inter 0-3, cinque dati statistici che potresti non sapere

Photo 192348757

Sassuolo-Inter ha visto la rinascita dei nerazzurri, capaci di riscattare il tracollo col Real Madrid con un tris convincente (qui il video). La squadra di Conte, contro una sua storica bestia nera, è riuscita a riprendersi, trovando un gran successo per 0-3. Finalmente ci sono dati confortanti anche sulla difesa, spesso criticata.

TRE – Le volte, su otto confronti diretti fra Sassuolo e Inter, che i nerazzurri sono tornati da Reggio Emilia con la porta inviolata. Prima di ieri era successo nel precedente inaugurale, lo 0-7 del 22 settembre 2013, e il 18 dicembre 2016 con uno 0-1 firmato Antonio Candreva.

TRE – Le partite stagionali in cui l’Inter non ha preso gol. Curiosamente sono arrivate tutte in trasferta, mentre in casa Samir Handanovic ha incassato sempre almeno due reti. Le precedenti sono le due di fine ottobre, sabato 24 contro il Genoa in Serie A (0-2) e martedì 27 contro lo Shakhtar Donetsk a Kiev in Champions League (0-0).

DIECI – I gol segnati dall’Inter al Sassuolo nelle ultime tre partite. Dopo lo 0-0 del 19 gennaio 2019 i nerazzurri ne hanno fatti almeno tre in ciascuna delle successive sfide: oltre allo 0-3 di ieri ci sono anche le due gare della scorsa stagione, 3-4 sempre a Reggio Emilia il 20 ottobre 2019 e 3-3 al Meazza il 24 giugno. Stavolta, però, la difesa ha fatto il suo dovere e non c’è stato da soffrire.

TREDICI – I gol realizzati da Roberto Gagliardini in centododici presenze con l’Inter. Nelle undici partite in cui il centrocampista è andato a segno (con due doppiette) i nerazzurri hanno anche vinto.

VENTIDUE – I mesi dopo cui sono stati segnati due gol entro il primo quarto d’ora. La precedente partita, prima di Sassuolo-Inter, era un 6-2 al Benevento in Coppa Italia: a bersaglio Mauro Icardi al 3′ e Antonio Candreva al 7′. In Serie A non accadeva dal 31 marzo 2018: Inter-Verona 3-0, Icardi al 1′ e Ivan Perisic al 13′.