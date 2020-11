Zidane: “Contro l’Inter una buona partita, Real Madrid-Alavés non capisco”

Zinédine Zidane Real Madrid

Zidane ha parlato in conferenza stampa dopo Real Madrid-Alavés, clamoroso KO interno per 1-2 di ieri sera (vedi articolo). Il tecnico dei blancos non ha trovato una spiegazione con la differenza di prestazione fra l’Inter e il tracollo in Liga.

UN DISASTRO – Nelle ultime cinque partite il Real Madrid ne ha vinte solo due: quelle con l’Inter. I blancos hanno fallito metà delle gare stagionali e Zinédine Zidane è molto deluso per l’1-2 con l’Alavés: «Non ho spiegazioni per questa partita, non capisco. Abbiamo alternato buoni e cattivi momenti, ma in questa partita dopo aver subito gol dopo tre minuti c’era tutto il tempo per rimettere in sesto la gara. È difficile, perché l’altro giorno a Milano (contro l’Inter, ndr) abbiamo fatto una buona partita e tre giorni dopo siamo caduti in casa. È complicato, ma dobbiamo continuare a lavorare e recuperare i giocatori, cambiando la dinamica. È vero che non abbiamo regolarità nelle prestazioni e nei risultati».