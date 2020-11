Il Real Madrid tolta l’Inter solo crolli: perde con l’Alavés, disastro Courtois

Condividi questo articolo

Zinédine Zidane Real Madrid

Il Real Madrid a parte l’Inter ha fatto solamente prestazioni impresentabili. Un punto nelle ultime tre giornate in Liga per i blancos, che perdono 1-2 a Valdebebas contro l’Alavés. E per i nerazzurri i rimpianti per quanto (non) fatto mercoledì aumentano, soprattutto vedendo il nuovo orrore di Courtois.

MALE DOPO L’INTER – Il Real Madrid nelle ultime cinque partite ne ha vinte solo due: entrambe contro l’Inter. Un dato che certifica come i nerazzurri avrebbero dovuto e potuto fare molto di più nelle due sfide di Champions League, soprattutto mercoledì al Meazza. Oggi, ancora senza Sergio Ramos e Karim Benzema, i blancos hanno perso 1-2 contro l’Alavés, squadra di metà classifica della Liga. Merengues che trovano il contrario di quanto successo al Meazza: tre minuti e mezzo e rigore contro. Protagonista proprio Nacho, che aveva subito fallo da Nicolò Barella e qui invece colpisce di mano su sponda di Victor Laguardia a seguito di un corner. Dopo un minuto di inutili proteste dal dischetto va Lucas Pérez, che supera Thibaut Courtois nonostante quest’ultimo intuisca l’angolo. Gol in avvio di primo tempo e pure a inizio ripresa, con Courtois che la combina grossa: su retropassaggio rivedibile di Raphael Varane, al 49′, rinvia corto e regala palla a Joselu, che col sinistro da venticinque metri mette dentro a porta vuota. Secondo errore pesante del portiere belga, dopo un autogol in Belgio-Danimarca di UEFA Nations League durante la sosta. A quattro minuti e venti secondi dal 90′ Casemiro accorcia le distanze, risolvendo una mischia in area dopo un tiro di Vinicius Junior respinto da Fernando Pacheco. Si va fino al 95′ e oltre, ma sull’ultimo pallone Isco colpisce la traversa. Il finale è Real Madrid-Alavés 1-2, e per l’Inter aumentano i rimpianti.